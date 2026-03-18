Indiana Jones 3 | 127 minuti di inseguimento nazista

Il terzo film della serie Indiana Jones, intitolato Indiana Jones e l’ultima Crociata, dura 127 minuti e segue le avventure di Harrison Ford e Sean Connery nel 1936. La narrazione si svolge in Germania durante le Olimpiadi e prosegue nella Palestina, che in quel periodo è attraversata da tensioni e conflitti. Il film presenta numerosi inseguimenti con protagonisti e nazisti coinvolti in azioni di caccia e fuga.

Il terzo capitolo della saga Indiana Jones, intitolato Indiana Jones e l’ultima Crociata, ci trasporta nel 1936 con Harrison Ford e Sean Connery in un’avventura frenetica che parte dalla Germania delle Olimpiadi per giungere nella Palestina sconvolta dai venti di guerra. La pellicola del 1989, diretta da Steven Spielberg, dura esattamente due ore e sette minuti e vede il protagonista alla ricerca del padre scomparso, sospettato rapito dai nazisti. La corsa contro il tempo tra Europa e Medio Oriente. La narrazione si apre con la scomparsa misteriosa del padre di Indiana, descritto come un professore burbero, evento che scatenare una corsa disperata attraverso territori ostili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indiana Jones 3: 127 minuti di inseguimento nazista Articoli correlati Leggi anche: In auto con il figlioletto e la pistola di Indiana Jones Giugliano Licola, armato come Indiana Jones: 32enne arrestatoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...