Giugliano Licola armato come Indiana Jones | 32enne arrestato

A Giugliano-Licola un uomo di 32 anni è stato arrestato durante un controllo stradale mentre era in auto con il figlio. L’uomo aveva con sé una pistola calibro 38, che ha nascosto tra i bagagli, e che somigliava a quella vista nei film di Indiana Jones. La polizia ha sequestrato l’arma e portato l’uomo in custodia.

Controllo a Giugliano-Licola: 32enne in auto con il figlio nasconde una pistola calibro 38 identica a quella di Indiana Jones. In casa trovato un secondo revolver clandestino Giugliano in Campania Licola – Una scena che, per ironia della sorte, richiama le atmosfere di un celebre film d'avventura. Non le strade di Shanghai e le fughe tra risciò e colpi di pistola di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, ma le vie di Licola, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno fermato un'auto con a bordo un uomo e il figlio minorenne.