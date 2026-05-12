Indagine piano pandemico 2006 prescritte le accuse per Guerra e altri due

In un procedimento giudiziario relativo all’indagine sul piano pandemico del 2006, il giudice ha deciso di non procedere contro tre persone, tra cui un ex numero uno, a causa della prescrizione. Le accuse riguardavano presunte negligenze e omissioni nell’adozione di misure di prevenzione. La decisione si basa sulla scadenza dei termini di prescrizione, che ha impedito di portare avanti il processo.

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