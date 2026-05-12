Indagine piano pandemico 2006 prescritte le accuse per Guerra e altri due
In un procedimento giudiziario relativo all’indagine sul piano pandemico del 2006, il giudice ha deciso di non procedere contro tre persone, tra cui un ex numero uno, a causa della prescrizione. Le accuse riguardavano presunte negligenze e omissioni nell’adozione di misure di prevenzione. La decisione si basa sulla scadenza dei termini di prescrizione, che ha impedito di portare avanti il processo.
Il gup di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per l’ex numero due dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Ranieri Guerra, per l’ex direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco e il dirigente del ministero della Salute, Maria Grazia Pompa, nel procedimento relativo al mancato aggiornamento del piano.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Notizie correlate
«Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri», le nuove accuse al poliziotto. Indagati altri due agentiAltri due agenti del commissariato di polizia di Mecenate risultano indagati a Milano nell’inchiesta nata con l’arresto dell’assistente capo Carmelo...
Indagine su due maestre accusate di metodi troppo severi: la giudice chiude il caso e spiega perché le accuse non hanno rettoSi è chiusa con l’archiviazione l’inchiesta che riguardava due insegnanti di una scuola primaria di Genova, finite sotto indagine dopo le...