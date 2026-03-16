Cinturrino premeditò l’omicidio di Mansouri le nuove accuse al poliziotto Indagati altri due agenti

Nuove accuse coinvolgono un poliziotto di Mecenate, sospettato di aver pianificato l’omicidio di un uomo durante un’operazione antispaccio. L’indagine, partita con l’arresto dell’assistente capo, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di altri due agenti del commissariato. L’omicidio è avvenuto lo scorso 26 gennaio e la vicenda riguarda anche l’arresto del sospettato.

Altri due agenti del commissariato di polizia di Mecenate risultano indagati a Milano nell’inchiesta nata con l’arresto dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, in carcere per l’omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso lo scorso 26 gennaio durante un’operazione antispaccio. Oltre ai quattro poliziotti presenti quel giorno al boschetto di Rogoredo, le nuove iscrizioni – di cui una per « falso » a carico di una poliziotta – sono legate alla richiesta di incidente probatorio notificata in queste ore per convocare almeno otto testimoni, tra pusher e tossicodipendenti, in modo da cristallizzare i loro racconti. Tra le nuove accuse ci sarebbe anche quella di un « arresto illegale ». 🔗 Leggi su Open.online

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