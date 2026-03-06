Indagine su due maestre accusate di metodi troppo severi | la giudice chiude il caso e spiega perché le accuse non hanno retto

Una giudice ha archiviato l’indagine su due maestre di una scuola primaria di Genova, che erano state sotto indagine a seguito di accuse di metodi educativi troppo severi presentate da alcuni genitori. La decisione è stata presa al termine di un procedimento in cui sono stati esaminati i fatti e le prove raccolte. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle accuse o alle conclusioni del procedimento.