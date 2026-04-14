Roma viaggio nell' incuria al cimitero Flaminio

Al cimitero Flaminio di Roma, si osservano numerosi segni di degrado. Le radici di alcuni alberi sono completamente divelte dal terreno, mentre il tronco di un pino secolare, molto pesante, si trova appoggiato su un blocco di loculi. La situazione ha attirato l’attenzione di visitatori e residenti, che si sono mostrati preoccupati per le condizioni del sito.

Le radici completamente divelte e il tronco, pesantissimo, del pino secolare adagiato su un blocco di loculi. Di lì a poco la lastra danneggiata dal crollo dell’albero si staccherà con buona pace di chi, al cimitero Flaminio di Roma, vorrebbe portare un fiore ai propri cari defunti senza rischiare di farsi male. Percorrere i 140 ettari del cimitero più grande d’Italia è un viaggio nell’incuria. E nel luogo che dovrebbe essere di raccoglimento e preghiera anche furti e aggressioni sono all'ordine del giorno.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, viaggio nell'incuria al cimitero Flaminio Dacca chiama, Roma risponde. Al cimitero Flaminio più spazio per la comunità musulmanaUn luogo di sepoltura che possa accogliere i riti funebri della comunità musulmana, che sia più grande e conforme di quello attuale. Funerali Valentino a Roma: sarà sepolto nella tomba di famiglia al Cimitero Flaminio a Prima PortaRoma ha reso omaggio per l’ultima volta a Valentino Garavani nella mattinata di venerdì 23 gennaio, stringendosi attorno alla memoria di uno dei più...