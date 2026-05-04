Volta dimenticato | la statua simbolo di Como tra erbacce incuria e polemiche

Dopo tre anni dalla prima segnalazione, il monumento dedicato ad Alessandro Volta a Como torna al centro dell'attenzione. La statua si trova immersa in erbacce e presenta segni di trascuratezza, mentre si susseguono le polemiche riguardo alla gestione e alla manutenzione del sito. La situazione ha suscitato reazioni da parte di cittadini e associazioni locali, evidenziando una problematica ancora irrisolta.

A distanza di tre anni da una prima denuncia, torna sotto i riflettori lo stato di incuria del monumento dedicato ad Alessandro Volta. A sollevare il caso è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Lorenzo Cantaluppi, che punta il dito contro la manutenzione dell’area e chiama in causa.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Lecce, l'Antistadio dimenticato: da culla di talenti all'assedio delle erbacceIn periferia, un campo da calcio abbandonato è un colpo nello stomaco della comunità che lo ospita. "Cittadella della Ricerca, da polo d'eccellenza a simbolo di incuria e abbandono"Il sindacato Uil rilancia l'urgenza di riqualificare il comprensorio sulla strada statale 7, sede di importanti centri di ricerca e formazione, oggi...