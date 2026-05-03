Il tecnico ha dichiarato di concentrarsi prima sulle questioni attuali, aggiungendo che il futuro sarà oggetto di discussione più avanti. Ha precisato di voler mantenere la concentrazione sulla squadra e di non aver ancora affrontato ufficialmente l'argomento del possibile trasferimento a Roma. La sua attenzione rimane sui prossimi impegni e sulle prestazioni attuali, lasciando intendere che eventuali decisioni verranno prese in un momento successivo.

ROMA - L'ora delle discussioni sul futuro non è ancora arrivata, ma è tutto fuorché lontana. Gian Piero Gasperini sposta l'attenzione sulla partita di domani (ore 20:45) contro la Fiorentina all'Olimpico, ma sa che presto dovrà sedersi al tavolo con la proprietà per parlare dei temi che riguardano la prossima stagione. "Abbiamo assoluta concentrazione su questa gara perché a quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro", spiega il tecnico della Roma in conferenza stampa, riferendosi all'obiettivo Champions, complicato ma ancora possibile. È la speranza di tutti a Trigoria, a partire dai Friedkin che nei loro anni di gestione non hanno mai raggiunto la qualificazione all'Europa più nobile.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gasperini e il futuro a Roma "Testa al campo, poi ne parleremo con chiarezza"

GASPERINI CONFERENZA POST UDINESE ROMA:QUESTO È IL CALCIO ITALIANO, QUANDO PERDI...

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Gasperini criptico sul futuro: "Quando sarà il momento cercherò di essere il più chiaro possibile" - facebook.com facebook