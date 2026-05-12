Incontro tra scuola e lavoro | l' istituto Pertini brilla alla Voi Academy 2026

BRINDISI - Si è conclusa con grande successo al Voi Floriana Resort di Simeri Crichi la seconda edizione della Voi Academy 2026, progetto di formazione esperienziale promosso da VOIhotels, divisione alberghiera di Alpitour World, con l'obiettivo di ridurre la distanza tra scuola e mondo del.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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