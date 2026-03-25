Frosinone prevenzione e legalità a scuola | incontro all’Istituto Angeloni contro bullismo e violenza

Stamattina, presso l’Istituto Angeloni di Frosinone, si è tenuto un incontro dedicato alla prevenzione di bullismo e violenza nelle scuole. L’evento fa parte di un piano più ampio di iniziative finalizzate a rafforzare la lotta contro fenomeni di illegalità e disagio tra i giovani. Sono intervenuti rappresentanti istituzionali e operatori impegnati nelle attività di sensibilizzazione e formazione degli studenti.

Studenti in presenza e da remoto coinvolti nel progetto promosso con istituzioni e forze dell’ordine: al centro salute mentale, ascolto e sicurezza Nell’ambito delle misure di rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità nelle scuole, del disagio e delle marginalità giovanile, questa mattina si è svolto un incontro con gli studenti dell’I.I.S. “Angeloni” di Frosinone - alla presenza del dirigente scolastico Cristina Boè e del responsabile dell’ambito territoriale della provincia di Frosinone- Ufficio VII, Laura Superchi- per sensibilizzare i giovani sugli effetti disfunzionali della devianza. per la... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Frosinone, prevenzione e legalità a scuola: incontro all’Istituto Angeloni contro bullismo e violenza Articoli correlati “Scuola, sport, bullismo e legalità”: convegno con RampelliROMA – Lunedì 16 febbraio, a partire dalle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “Scuola, sport,... Legalità a scuola: i docenti di Diritto A046 come presidio educativo contro la violenza. La proposta del CNDDUIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime forte preoccupazione per l’approccio con cui si sta tornando a parlare... Tutto quello che riguarda Istituto Angeloni Frosinone – Percorso di legalità, a scuola con la polizia: piccoli studenti ospiti della QuesturaLa Polizia di Stato del Capoluogo ha accolto in Questura gli studenti dell’istituto comprensivo Frosinone 2 -Scuola Primaria La Rinascita, classi 4 A e B ... tunews24.it Alife. All’Istituto Comprensivo una giornata all’insegna della legalitàUn incontro per sensibilizzare gli studenti su valori quali legalità e cittadinanza attiva, in concomitanza con le celebrazione delle vittime delle mafie che ricorre il 21 marzo. clarusonline.it