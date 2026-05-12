Incontro con Francesco D’Amato Lo scrittore che dà voce agli ultimi

Il 20 e il 21 marzo si sono svolti due giorni dedicati alla cultura presso la scuola Leopardi di Pesaro, con un incontro che ha visto protagonista uno scrittore noto per aver raccontato le storie delle persone più vulnerabili. L'evento ha coinvolto studenti e insegnanti, offrendo loro l'opportunità di ascoltare e dialogare con l'autore. La manifestazione si inserisce nel calendario di iniziative dedicate alla promozione della lettura e della sensibilizzazione sui temi sociali.

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Due giornate di grande interesse culturale quelle del 20 e 21 marzo presso la scuola Leopardi di Pesaro. Si è tenuto, infatti, l’incontro tra gli alunni delle classi seconde e alcuni delle terze della nostra scuola con un noto e apprezzato romanziere contemporaneo: Francesco D’Adamo. L’incontro è avvenuto all’interno del Progetto “Adotta l’autore” in collaborazione con la Libreria Foglie d’oro. Noi studenti abbiamo avuto la possibilità di interagire direttamente con lo scrittore milanese al quale abbiamo potuto rivolgere domande in merito al suo lavoro, alle motivazioni che spingono a trattare gli argomenti dei suoi libri e, nello specifico, a narrare i contenuti degli stessi romanzi che lo hanno reso celebre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incontro con Francesco D’Amato. Lo scrittore che dà voce agli ultimi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DAVVERO PENSAVI FOSSE SOLO IRONIA! LUCIANA LITTIZZETTO passa dal BSMT! Notizie correlate A Spazio Cultura la bellezza antica e sempre nuova della lingua: incontro con lo scrittore Francesco LeporeVenerdì 20 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro di Francesco Lepore “Bellezza antica e... Il cinema visto dal Vaticano. Incontro con lo scrittore Da PozzoDal tempo di Leone XIII, primo Papa della storia ad essere filmato, alle soglie del pontificato di Leone XIV, il rapporto tra la Chiesa e il cinema... Argomenti più discussi: Il lavoro secondo Francesco d’Assisi: l’incontro alla parrocchia dei Cappuccini; Notizie - pordenonelegge; I legami tra il Testamento di Frate Francesco e il Cantico di Frate Sole; In missione con madonna Povertà. Dalle Laudes al Cantico. Laudi e preghiere di Francesco d'Assisi. Atti dell'Incontro di studio, Santuario de La Verna, 4-5 luglio 2025, eds. S. Brufani, D. Solvi ( @fondazionecisam, May 2026) facebook.com/MedievalUpdate… shop.cisam.org/index.php?rout… # x.com Vittorie dall esordio di pecco reddit San Francesco 'si racconta' con la realtà virtualeNasce dal desiderio di raccontare in modo nuovo e profondamente coinvolgente la storia di San Francesco, riportandone il messaggio universale attraverso il linguaggio delle tecnologie immersive, il ... ansa.it