il cinema visto dal vaticano incontro con lo scrittore da pozzo

Un incontro con lo scrittore Da Pozzo analizza il rapporto tra la Chiesa e il cinema, partendo dal periodo di Leone XIII, il primo Papa filmato, e arrivando alle soglie di Leone XIV. Nel corso di un secolo, sono stati pubblicati numerosi documenti, interventi e appelli ufficiali, accompagnando un percorso ricco di iniziative e momenti di esitazione.

Dal tempo di Leone XIII, primo Papa della storia ad essere filmato, alle soglie del pontificato di Leone XIV, il rapporto tra la Chiesa e il cinema ha vissuto un secolo segnato da numerosi documenti, interventi, appelli, esitazioni, iniziative sorprendenti. Una storia raccontata e ampiamente documentata nel libro di Marco Da Pozzo, ’ Pro Cinema. La settima arte vista dalla Chiesa’ (Edizioni Inquadrature Perfette, 2025) e che sarà presentato oggi, mercoledì 18 marzo alle 18 presso il Cinema Roma di Pistoia (via Laudesi). L’incontro sarà moderato da Massimo Chiossi, vice presidente del Centro Mauro Bolognini di Pistoia; saranno presenti l’autore e l’editore Attilio Sodi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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