inclusione vera prove sul campo con tutor disabili

In un progetto dedicato all’inclusione, persone con disabilità stanno effettuando test pratici in ambienti reali. Durante le prove, i partecipanti imparano a riconoscere elementi dell’ambiente come finestre o dimensioni di stanze tramite sensazioni tattili ed acustiche. Si sperimentano anche difficoltà quotidiane, come muoversi su superfici diverse o superare piccoli ostacoli, per valutare l’efficacia di strumenti e strategie di supporto.

Riconoscere a occhi chiusi dov’è una finestra ascoltando il punto della pelle dove si sente il calore del sole, percepire la grandezza di una stanza in base all’eco prodotto dal rumore del bastone sbattuto sul pavimento, sperimentare l’uso della sedia a rotelle su ghiaia e piccoli scalini. Queste e altre esperienze insegnano a non dare niente per scontato, a ribaltare la prospettiva comune, a rendere più consapevoli e attenti alle esigenze di tutte le persone e di tutti i cittadini. Si potranno sperimentare oggi, nella sede di via della Garzetta dell’ Università Cattolica di Brescia, nell’ambito di “Mettiti nei miei panni“, iniziativa promossa dai Servizi per l’inclusione, per rovesciare la prospettiva abituale e affinare la sensibilità nei confronti di chi vive una disabilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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