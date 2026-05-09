Con Nessuno è fuori gioco i ragazzi disabili scendono in campo per le partite dell' inclusione

Il 9 maggio si è svolta nel palazzetto dello sport di via San Marco a Pescara la manifestazione intitolata “Nessuno è Fuori Gioco”. L’evento, promosso dalla Rai Abruzzo e dall’assessorato allo sport del Comune, ha visto la partecipazione di ragazzi con disabilità che hanno preso parte a diverse partite. La giornata ha avuto come obiettivo promuovere l'inclusione attraverso lo sport, coinvolgendo le giovani atlete e atleti presenti.

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