Con Nessuno è fuori gioco i ragazzi disabili scendono in campo per le partite dell' inclusione

Da ilpescara.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 maggio si è svolta nel palazzetto dello sport di via San Marco a Pescara la manifestazione intitolata “Nessuno è Fuori Gioco”. L’evento, promosso dalla Rai Abruzzo e dall’assessorato allo sport del Comune, ha visto la partecipazione di ragazzi con disabilità che hanno preso parte a diverse partite. La giornata ha avuto come obiettivo promuovere l'inclusione attraverso lo sport, coinvolgendo le giovani atlete e atleti presenti.

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Si è tenuta il 9 maggio nel palazzetto dello sport di via San Marco la manifestazione “Nessuno è Fuori Gioco" voluta dalla Rai Abruzzo e dall'assessorato allo sport del Comune di Pescara. L'assessore Patrizia Martelli ha dichiarato:"Se attraverso questa giornata siamo riusciti a far sentire parte.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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