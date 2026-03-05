Leica Milano | nuovo hub culturale con prove sul campo e corsi

Leica ha aperto a Milano un nuovo spazio che combina negozio e centro culturale, offrendo aree dedicate a esposizioni, corsi e prove di prodotti. L'azienda ha ampliato i locali per permettere ai visitatori di partecipare a sessioni pratiche e di assistere a mostre fotografiche. La trasformazione mira a creare un punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore.

Leica ha trasformato il suo punto vendita in centro culturale a Milano, ampliando gli spazi per corsi, mostre e prove prodotti. La nuova configurazione dello Store & Galerie nella zona Duomo punta a un'esperienza immersiva che unisce vendita, formazione e arte fotografica. La riorganizzazione interna rende accessibili aree dedicate all'Akademie e alla proiezione di filmati, oltre a una vasta gamma di ottiche e fotocamere pronte per essere testate sul campo. Questo aggiornamento arriva pochi giorni dopo il lancio del primo smartphone collaborativo con Xiaomi, segnando un cambio di passo strategico per il marchio tedesco.