Premio Vito Scafidi le scuole premiate | sicurezza inclusione e territorio al centro delle buone pratiche

A Roma si è svolta la ventesima edizione del Premio “Vito Scafidi”, organizzato da un’associazione dedicata alle buone pratiche scolastiche. La cerimonia ha premiato scuole che si sono distinte per progetti incentrati su sicurezza, inclusione e territorio. L’iniziativa riconosce esperienze educative che promuovono la cittadinanza attiva tra gli studenti, portando all’attenzione pratiche innovative nel settore scolastico.

Cittadinanzattiva ha assegnato a Roma la ventesima edizione del Premio “Vito Scafidi” per le buone pratiche a scuola, iniziativa che valorizza esperienze educative legate alla cittadinanza attiva. A salire sul podio sono stati istituti di Trescore Balneario (Bergamo), Savigliano (Cuneo), Genova e Reggio Calabria. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Puglia, l’USR chiama le scuole: al via la selezione delle “Buone Pratiche”. Scadenza il 18 febbraioL'USR Puglia invita le scuole a candidare i propri progetti formativi per il Catalogo delle Buone Pratiche SAFI. Premio Scafidi: il 15 aprile a Roma la premiazione delle scuoleSi terrà il 15 aprile a Roma la cerimonia finale della ventesima edizione del Premio Scafidi, iniziativa promossa da Cittadinanzattiva e dedicata... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Premio Scafidi: il 15 aprile a Roma la premiazione delle scuole; Premio Scafidi 2026, il 15 aprile a Roma la cerimonia finale dedicata alla salute e sicurezza nelle scuole. Premio Scafidi: il 15 aprile a Roma la premiazione delle scuoleSi terrà il 15 aprile a Roma la cerimonia finale della ventesima edizione del Premio Scafidi, iniziativa promossa da Cittadinanzattiva e dedicata alle buone pratiche per la sicurezza e la salute nelle ... orizzontescuola.it Cittadinanzattiva, buone pratiche a scuola: consegnato il XVIII Premio Vito ScafidiSicurezza a scuola, sul territorio e in rete, salute globale, cittadinanza attiva, sostenibilità sociale, ambientale ed economica: questi i temi del Premio Buone Pratiche a scuola Vito Scafidi, ... ilsole24ore.com