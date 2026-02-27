Formazione docenti e Buone Pratiche | nominata la Commissione SAFI per valutare le eccellenze delle scuole italiane

È stata nominata la Commissione SAFI, incaricata di valutare le eccellenze delle scuole italiane attraverso le Buone Pratiche formative. La Commissione sarà composta da esperti di INDIRE e Università, che si occuperanno di analizzare e selezionare le iniziative più significative nel settore della formazione docente. Il Ministero ha ribadito che la formazione continua rappresenta un diritto e un dovere per gli insegnanti.