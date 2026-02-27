Formazione docenti e Buone Pratiche | nominata la Commissione SAFI per valutare le eccellenze delle scuole italiane
È stata nominata la Commissione SAFI, incaricata di valutare le eccellenze delle scuole italiane attraverso le Buone Pratiche formative. La Commissione sarà composta da esperti di INDIRE e Università, che si occuperanno di analizzare e selezionare le iniziative più significative nel settore della formazione docente. Il Ministero ha ribadito che la formazione continua rappresenta un diritto e un dovere per gli insegnanti.
Puglia, l’USR chiama le scuole: al via la selezione delle “Buone Pratiche”. Scadenza il 18 febbraioL'USR Puglia invita le scuole a candidare i propri progetti formativi per il Catalogo delle Buone Pratiche SAFI.
Metal detector nelle scuole, Giannelli (ANP): “Strumento utile ma da valutare caso per caso. L’episodio di La Spezia non rappresenta la realtà delle scuole italiane”Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, interviene sul dibattito relativo all'introduzione dei metal detector nelle...
Formazione del personale scolastico, catalogo di buone pratiche nelle scuole: avviso in scadenza il 18 febbraioCon avviso pubblico del 13 gennaio 2026 il MIM intende valorizzare le attività formative d’eccellenza nelle scuole.L’iniziativa invita infatti le istituzioni scolastiche a candidare i propri progetti ... tecnicadellascuola.it
Formazione del personale scolastico, Avviso del Ministero per l’individuazione di buone pratiche in scadenza il 18 febbraioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione di Buone Pratiche attuate dalle istituzioni scolastiche nel campo della formazione del personale scolast ... orizzontescuola.it
