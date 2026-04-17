Codogno incidente frontale sulla Sp234 | due auto coinvolte e tre feriti

Giovedì sera nel territorio comunale di Codogno si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale Mantovana 234, coinvolgendo due autovetture che si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, attualmente sotto assistenza medica. La Polizia stradale ha raggiunto il luogo dell’incidente per svolgere i rilievi e gestire la viabilità. Nessuna delle vetture coinvolte è risultata completamente distrutta.

Codogno (Lodi), 17 aprile 2026 – Paura, giovedì sera 16 aprile 2026, lungo la strada provinciale Mantovana 234, nel di territorio comunale di Codogno, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture scontratesi frontalmente. L’allarme è scattato poco dopo le 21.30, con l’attivazione dei soccorsi immediata e l’intervento dei vigili del fuoco e del 118, oltre alle forze dell'ordine. Sul posto è stata inviata un’autopompa dal distaccamento volontario del 115 di Casalpusterlengo. All’arrivo del personale operativo, le tre persone coinvolte risultavano già fuori dai veicoli e affidate alle cure dei sanitari. In totale sono state coinvolti una donna di 22 anni e due uomini di 25 e 50 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Codogno, incidente frontale sulla Sp234: due auto coinvolte e tre feriti Notizie correlate Leggi anche: Incidente a Tre Croci: violento frontale tra auto, due feriti Incidente stradale, frontale tra due auto: tre feriti trasportati in ospedaleIncidente frontale a Besana Brianza, tre persone vengono trasferite in ospedale in codice giallo.