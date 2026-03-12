Incidente sulla stradale | due auto coinvolte una finisce ribaltata

Oggi alle 11:30 sulla strada statale 379 tra Brindisi e Bari si è verificato un incidente che ha coinvolto due automobili. Uno dei veicoli si è ribaltato e si trova in condizioni di sicurezza. L’incidente è avvenuto poco dopo lo svincolo per l’aeroporto del capoluogo adriatico, in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti polizia stradale, polizia locale, vigili del fuoco e 118. Traffico deviato BRINDISI - Incidente tra due mezzi sulla strada statale 379, che congiunge Brindisi e Bari. È avvenuto poco dopo lo svincolo per l'aeroporto del capoluogo adriatico, direzione nord, all'incirca alle 11:30 di oggi, giovedì 12 marzo 2026. Due i veicoli coinvolti: una Fiat Punto e una Bmw. Questo secondo mezzo è finito ribaltato. Sul posto polizia stradale, polizia locale, vigili del fuoco e 118. Il traffico, in quel tratto, è stato deviato. I due conducenti hanno spiegato che non c'era necessità di ricorrere alle cure mediche. Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Leggi anche: Incidente stradale in autostrada A1: auto ribaltata finisce contro un camion, due feriti portati a Torregalli

Incidente stradale a Castiglione d’Adda: un'auto finisce ribaltata nel fossatoCastiglione D’Adda (Lodi), 15 gennaio 2026 – Mattinata di paura, quella di oggi giovedì 15 gennaio, lungo la strada provinciale 26, nel territorio...

MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI

Aggiornamenti e notizie su Incidente sulla stradale due auto...

Temi più discussi: Incidente frontale tra auto e furgone, coinvolta una famiglia; Incidente sull'autostrada A29, tamponamento fra due mezzi pesanti e un'auto: traffico in tilt; Roma, ladri in fuga dalla polizia provocano incidente. Tre morti, distrutta una famiglia; Incidente in tangenziale tra Torino e Collegno, un morto e un ferito: Circolazione bloccata.

Roma, incidente sulla Tangenziale Est, strada chiusa: scooter contro auto, gravissimo centauroAncora un gravissimo incidente stradale a Roma. È successo poco dopo le 7 di questa mattina, a scontrarsi un’autovettura e un motoveicolo: due i feriti, di cui uno grave. Pesanti le ripercussioni sull ... msn.com

A1, incidente tra due camion e un'auto: tratto chiuso e lunghe code a FirenzeMattinata di traffico bloccato sul tratto fiorentino dell'A1 per una serie di incidenti. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze sud e Incisa verso Roma, si registrano 14 km di coda a seguito di un incide ... 055firenze.it

Incidente sulla strada che collega Olbia ad Arzachena - facebook.com facebook

Emiliano Malagoli nel 2011 ha perso una gamba in un incidente in moto. Dalla tragedia nasce un'opportunità: oggi con l'associazione Diversamente Disabili aiuta persone con disabilità a guidare moto adattate e tornare alla loro passione. Su Scrp di #marzo: x.com