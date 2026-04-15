Terni incidente stradale | violento scontro tra due automobili

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile, si è verificato un incidente stradale nella periferia sud di Terni, vicino alla scuola ‘Matteotti’. Due veicoli, una Citroen C3 grigia e una Bmw X3 nera, sono rimasti coinvolti in uno scontro avvenuto all’incrocio tra via Marie Curie e via Montessori. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Incidente a Terni nella tarda mattinata di mercoledì 15 aprile, nella periferia sud della città. Due auto, una Citroen C3 grigia e una Bmw X3 nera, si sono scontrate davanti alla scuola ‘Matteotti’, nell'incrocio tra via Marie Curie e via Montessori, non nuovo ad episodi del genere.Pronto.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente stradale a Calco, scontro tra tre automobili: morti due uomini, feriti un 24enne e una 26enne Leggi anche: Terni, incidente stradale: scontro tra tre auto alla rotonda Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sbanda con la moto e finisce a terra, motociclista trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni; Incidente sulla SS75 a Rivotorto: auto distrutte e traffico in tilt verso Perugia; Grave incidente per centauro 59enne: trasportato d'emergenza in elisoccorso; Incidente stradale, auto esce di strada e finisce su un campo: estratto il conducente dal veicolo. Terni, incidente stradale in viale dello Stadio tra auto e moto. Un 54enne in codice rossoSerio incidente stradale nel primo pomeriggio di Pasqua - domenica 5 aprile - in viale dello Stadio a Terni, nei pressi delle piscine. A seguito del contatto fra un'autovettura Citroen C3 condotta da ... corrieredellumbria.it Terni, incidente in viale dello Stadio: centauro in codice rossoIncidente stradale nel pomeriggio di domenica in viale dello Stadio a Terni, nei pressi delle piscine. Lo scontro è avvenuto tra un’autovettura Citroen C3 guidata da una donna ternana di 51 anni e uno ... umbria24.it Firmato il protocollo tra Questura e Tribunale di Terni per espulsioni più rapide http://ow.ly/gxgn106xfEE #tuttoggi #Cronaca #Terni #Abenante #epsulsioni #evidenza #Fargnoli #questuraterni #terni #tribunale #tribunaleterni - facebook.com facebook Terni: vinti quasi 300 mila euro al Superenalotto al ‘Caffè Le Origini’ x.com