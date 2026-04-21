Incidente stradale impatto tra due autovetture | donna trasportata in ospedale

Nella tarda mattinata di martedì 21 aprile, lungo viale Villafranca, si è verificato uno scontro tra due automobili. Una donna coinvolta nell’incidente è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorritori, che hanno gestito la situazione e messo in sicurezza l’area. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di martedì 21 aprile, in viale Villafranca. Impatto tra due autovetture ossia una Fiat Panda ed una Classe B. La conducente di un veicolo è stata soccorsa dai sanitari del 118 e successivamente trasportata in ospedale per ulteriori.🔗 Leggi su Ternitoday.it TG7 Basilicata News | Violento impatto sulla Tito-Brienza • Tentato suicidio • Venosa Laudato sii Notizie correlate Leggi anche: Incidente stradale a Foggia, scontro tra una Punto e un Doblò: donna trasportata in pronto soccorso Scontro tra auto, donna con arresto cardiaco trasportata in ospedale: incidente nel SalernitanoIncidente stradale in via Verdi a Pontecagnano: donna colpita da infarto, portata al Pronto Soccorso a Salerno. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente stradale sulla Foggia-San Severo: violento impatto tra due auto e un furgone - FoggiaToday; Scontro nella notte tra auto e furgone: la macchina prende fuoco dopo l'impatto; Incidente stradale in via Basilicata, impatto fra due auto: dinamica da chiarire; Schianto all'incrocio tra auto e scooter. Grave incidente sull’Aurelia bis, traffico paralizzato tra Monte Romano e Tarquinia (FOTO)Tre le auto coinvolte, strada chiusa in entrambi i sensi TARQUINIA – Un incidente stradale con feriti ha provocato la chiusura temporanea della strada statal ... etrurianews.it Tragico incidente tra auto e moto nella notte a Milano: chi era il 19enne mortoIncidente tra auto e moto in piazza Prealpi a Milano: dinamica e accertamenti sullo scontro che è costato la vita a un giovane. Chi era la vittima. notizie.it #Napoli- Simula incidente stradale per occultare infortunio sul lavoro del suo dipendente. #Cronaca #Infortunio #Lavoro #Titolare #Dipendente #NanoTV facebook