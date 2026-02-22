Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle traffico in tilt

Un tamponamento nel tardo pomeriggio di domenica 22 febbraio ha causato il blocco del traffico sul raccordo Perugia-Bettolle, all'altezza di Tuoro sul Trasimeno. Due auto si sono scontrate in modo violento, provocando disagi e rallentamenti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica. La polizia ha delimitato l’area per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Il traffico si è accumulato lungo le strade alternative.

Incidente nel tardo pomeriggio di domenica 22 febbraio lungo il raccordo Perugia-Bettolle. All'altezza di Tuoro sul Trasimeno, per cause in fase di accertamento, si è verificato un tamponamento tra due auto e il raccordo è stato chiuso al traffico. Sul posto le forze dell'ordine e il personale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: tir esce di strada e si ribaltaQuesta mattina presto, sulla strada tra Perugia e Bettolle, un tir ha perso il controllo e si è ribaltato.

Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, 22enne in ospedale in codice rossoNella serata di lunedì 22 dicembre, si è verificato un incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza di Petraia, nel comune di Cortona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Perugia, incidente sul raccordo prima della galleria 'Volumni': auto si ribalta con principio d'incendio. Illeso il conducente, arteria riaperta al traffico; Raccordo, si ribalta e finisce fuori corsia all'ingresso della Galleria: conducente miracolato, traffico in tilt; Auto ribaltata all'ingresso della galleria di Piscille, traffico deviato; Riaperta la carreggiata nord del raccordo Perugia-Bettolle.

Auto ribaltata all'ingresso della galleria di Piscille, traffico deviatoIncidente sul raccordo Perugia - Bettolle questa mattina intorno alle 7.30. Per cause in corso di accertamento, complice anche la pioggia battente, una vettura ha urtato il muretto d'ingresso della ga ... rainews.it

Perugia – Incredibile incidente sul raccordo Bettolle, auto si ribalta e prende fuoco: il conducente quasi illesoUn vero e proprio miracolo all'ingresso della galleria Volumni dove l'auto si è rigirata più volte per poi schiantarsi e prendere addirittura fuoco PERUGIA - ... etrurianews.it

«Un'opera che era attesa da oltre 30 anni» e che costerà 1,7 milioni di euro. La Regione ha approvato il progetto per la riqualificazione dello svincolo di Passignano Est, lungo il Perugia-Bettolle, che prevede anche la realizzazione di una rotatoria. Nel primo c - facebook.com facebook

Riaperta la carreggiata nord del raccordo Perugia-Bettolle x.com