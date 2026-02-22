Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle traffico in tilt

Da perugiatoday.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tamponamento nel tardo pomeriggio di domenica 22 febbraio ha causato il blocco del traffico sul raccordo Perugia-Bettolle, all'altezza di Tuoro sul Trasimeno. Due auto si sono scontrate in modo violento, provocando disagi e rallentamenti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica. La polizia ha delimitato l’area per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Il traffico si è accumulato lungo le strade alternative.

Incidente nel tardo pomeriggio di domenica 22 febbraio lungo il raccordo Perugia-Bettolle. All'altezza di Tuoro sul Trasimeno, per cause in fase di accertamento, si è verificato un tamponamento tra due auto e il raccordo è stato chiuso al traffico. Sul posto le forze dell'ordine e il personale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: tir esce di strada e si ribaltaQuesta mattina presto, sulla strada tra Perugia e Bettolle, un tir ha perso il controllo e si è ribaltato.

Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, 22enne in ospedale in codice rossoNella serata di lunedì 22 dicembre, si è verificato un incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza di Petraia, nel comune di Cortona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Perugia, incidente sul raccordo prima della galleria 'Volumni': auto si ribalta con principio d'incendio. Illeso il conducente, arteria riaperta al traffico; Raccordo, si ribalta e finisce fuori corsia all'ingresso della Galleria: conducente miracolato, traffico in tilt; Auto ribaltata all'ingresso della galleria di Piscille, traffico deviato; Riaperta la carreggiata nord del raccordo Perugia-Bettolle.

incidente sul raccordo perugiaAuto ribaltata all'ingresso della galleria di Piscille, traffico deviatoIncidente sul raccordo Perugia - Bettolle questa mattina intorno alle 7.30. Per cause in corso di accertamento, complice anche la pioggia battente, una vettura ha urtato il muretto d'ingresso della ga ... rainews.it

incidente sul raccordo perugiaPerugia – Incredibile incidente sul raccordo Bettolle, auto si ribalta e prende fuoco: il conducente quasi illesoUn vero e proprio miracolo all'ingresso della galleria Volumni dove l'auto si è rigirata più volte per poi schiantarsi e prendere addirittura fuoco PERUGIA - ... etrurianews.it