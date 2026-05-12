Incidente nella Galleria Monte Pergola sul raccordo Salerno-Avellino | tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella Galleria Monte Pergola, lungo il raccordo Salerno-Avellino, nel comune di Solofra. L’incidente ha coinvolto tre automobili e i soccorritori, tra cui i vigili del fuoco e il personale del 118, sono intervenuti sul luogo per prestare assistenza. Le condizioni dei feriti non sono ancora state rese note. Sul sito sono presenti mezzi di soccorso e sono in corso le operazioni di gestione della situazione.

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Coinvolte tre autovetture nel territorio comunale di Solofra. Sul posto vigili del fuoco, 118, Polizia Stradale e personale Anas Paura nella tarda serata di ieri lungo il Raccordo Autostradale Salerno-Avellino, dove si è verificato un incidente stradale all’interno della Galleria Monte Pergola, nel territorio comunale di Solofra. Secondo quanto riferito, nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture, a bordo delle quali vi erano esclusivamente i rispettivi conducenti. Una delle auto coinvolte era alimentata a GPL. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, allertati dal servizio sanitario 118.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Incidente nella Galleria Monte Pergola sul raccordo Salerno-Avellino: tre feriti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente nella Galleria Monte Pergola: tre feriti sul raccordo Avellino-SalernoTempo di lettura: 2 minutiPaura nella tarda serata di ieri, lunedì 11 maggio, all’interno della Galleria Monte Pergola, lungo il raccordo... Incidente nella galleria Monte Pergola, traffico in tilt sul raccordo Avellino-SalernoIeri sera, all'interno della galleria Monte Pergola, si è verificato un incidente che ha coinvolto più automobili. Argomenti più discussi: Incidente nella galleria Monte Pergola, traffico in tilt sul raccordo Avellino-Salerno; Incidente a Solofra, galleria chiusa: serata da incubo sul Raccordo; Solofra, ennesimo incidente in galleria: sul posto 118 e Polizia Stradale; Crediti d’imposta al Brescia Calcio: 5 indagati.Oltre ad Alfieri spunta anche Porcile. Raccordo Salerno-Avellino, incidente stradale nella galleria Monte Pergola: tre feriti salernonotizie.it/2026/05/12/rac… x.com Maxi incidente nella galleria Monte Pergola: tre auto coinvolte sul raccordo Avellino-SalernoTre le vetture coinvolte nello schianto, tra cui anche un’auto alimentata a gpl che, fortunatamente, non è esplosa dopo l’impatto. agro24.it