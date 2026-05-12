Incidente nella Galleria Monte Pergola sul raccordo Salerno-Avellino | tre feriti
Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella Galleria Monte Pergola, lungo il raccordo Salerno-Avellino, nel comune di Solofra. L’incidente ha coinvolto tre automobili e i soccorritori, tra cui i vigili del fuoco e il personale del 118, sono intervenuti sul luogo per prestare assistenza. Le condizioni dei feriti non sono ancora state rese note. Sul sito sono presenti mezzi di soccorso e sono in corso le operazioni di gestione della situazione.
Coinvolte tre autovetture nel territorio comunale di Solofra. Sul posto vigili del fuoco, 118, Polizia Stradale e personale Anas Paura nella tarda serata di ieri lungo il Raccordo Autostradale Salerno-Avellino, dove si è verificato un incidente stradale all’interno della Galleria Monte Pergola, nel territorio comunale di Solofra. Secondo quanto riferito, nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture, a bordo delle quali vi erano esclusivamente i rispettivi conducenti. Una delle auto coinvolte era alimentata a GPL. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, allertati dal servizio sanitario 118.🔗 Leggi su Zon.it
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