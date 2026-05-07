Incidente mortale sulla Avezzano-Sora | non ce l' ha fatta neanche Andrea disposta la donazione degli organi

Un incidente stradale avvenuto il 21 aprile sulla strada statale 690 “Avezzano-Sora” nel territorio di Balsorano ha causato la morte di Andrea Carotenuto, un uomo di 36 anni di Scafati. Dopo le operazioni di soccorso e le valutazioni mediche, è stata disposta la donazione degli organi. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire i rilievi e le verifiche delle forze dell'ordine coinvolte nelle indagini.

Non ce l'ha fatta neppure Andrea Carotenuto, 36enne di Scafati coinvolto nell'incidente stradale che si è verificato il 21 aprile sulla strada statale 690 “Avezzano-Sora”, nel territorio di Balsorano, tra l’Abruzzo e il Lazio. Quel giorno perse la vita Biagio Liban Di Lallo che viaggiava accanto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente mortale sulla statale Sora-Avezzano, un decesso e un ferito gravissimoUn risveglio drammatico lungo la strada statale 690 "Sora-Avezzano", teatro questa mattina di un gravissimo incidente stradale dal bilancio tragico:... Incidente mortale sulla Teggiano-Polla: coppia in ospedale, il 75enne non ce l'ha fattaTragico incidente, sabato sera, sulla provinciale Teggiano-Polla, al confine con San Pietro al Tanagro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Due incidenti mortali in poche ore in Abruzzo: le vittime sono entrambi motociclisti; Incidente in superstrada due i veicoli coinvolti Feriti e traffico in tilt; Tragico impatto sulla SS 106 | due vite spezzate e tre minorenni ferite; Incidente devastante schianto tra tir Traffico paralizzato e chilometri di coda. Terribile incidente lungo la Avezzano-Sora: un morto e un ferito graveUn’altra vittima della superstrada Sora-Avezzano. Il giovane che viaggiava come passeggero sulla Fiat 500 X questa mattina all’alba è morto sul colpo. Troppo violento lo scontro con un tir. Ferito gra ... ciociariaoggi.it Balsorano: incidente mortale sulla strada Avezzano-SoraUn tragico incidente stradale avvenuto stamane sulla Avezzano-Sora, all’altezza di Balsorano, ha causato la morte di una persona Due i mezzi coinvolti nel sinistro, ... rete8.it #Avezzano e Ovindoli celebrano Pierangelo Bertoli Una giornata tra emozione, memoria e musica con Alberto Bertoli. Info Media News Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma x.com L'addio a Biagio Liban Di Lallo: #Scafati unita nel dolore. Si sono tenuti ieri i funerali del 27enne vittima del tragico incidente lungo la "Avezzano-Sora". Una cerimonia carica di commozione, dove amici e parenti hanno voluto ricordare la personalità forte d - facebook.com facebook