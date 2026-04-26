Incidente mortale sulla Teggiano-Polla | coppia in ospedale il 75enne non ce l' ha fatta

Un incidente mortale si è verificato sabato sera sulla strada provinciale Teggiano-Polla, vicino al confine con San Pietro al Tanagro. Una coppia che si trovava a bordo di un veicolo è rimasta coinvolta nello scontro, con uno dei due anziani che è deceduto in ospedale. L'altro ferito è stato trasportato in pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini.

Tragico incidente, sabato sera, sulla provinciale Teggiano-Polla, al confine con San Pietro al Tanagro. Due auto, per cause da accertare, si sono violentemente scontrate ed una delle due vetture, con a bordo una coppia, si è anche ribaltata. Sul posto, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate “Non ce l’ha fatta”. Incidente mortale spaventoso in Italia, la tragedia in un istanteÈ successo tutto in pochi istanti, in un tratto di strada che molti percorrono senza pensarci. “Non ce l’ha fatta”. Incidente mortale in Italia, schianto devastante: lunghe code, è caosUn drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio in via Moroni, nel territorio comunale di Ponteranica. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Incidente sulla Teggiano-Polla: coppia finisce in ospedale, si indaga; Incidente stradale sulla SP Teggiano-Polla, scontro tra due auto: due i feriti; Incidente sulla Provinciale Teggiano-Polla. Un'auto si ribalta nello scontro, feriti trasportati in ospedale; Scontro tra due auto tra Teggiano e San Pietro al Tanagro: tre feriti. Incidente stradale nel Vallo di Diano, 75enne muore in ospedale: grave la moglieUn uomo di 75 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera nel Vallo di Diano sulla strada provinciale Teggiano-Polla, nel ... ilmattino.it INCIDENTE SULLA PROVINCIALE TEGGIANO-POLLA. MUORE 70ENNE Non ce l’ha fatta l’uomo di 75 anni, Luigi Pepe, originario di Sant’Arsenio, alla guida della Fiat Panda rimasta coinvolta, ieri sera, nel terribile incidente avvenuto lungo la strada Pro - facebook.com facebook