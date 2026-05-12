Incidente in galleria sul raccordo Salerno-Avellino | tre feriti

Nella serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti nella Galleria Monte Pergola, situata lungo il Raccordo Autostradale Avellino-Salerno nel comune di Solofra. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha provocato tre feriti, che sono stati soccorsi sul posto e successivamente trasportati in ospedale. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

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