Incidente in galleria sul raccordo Salerno-Avellino | tre feriti
Nella serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti nella Galleria Monte Pergola, situata lungo il Raccordo Autostradale Avellino-Salerno nel comune di Solofra. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha provocato tre feriti, che sono stati soccorsi sul posto e successivamente trasportati in ospedale. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.
Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi all’interno della Galleria Monte Pergola, sul Raccordo Autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Solofra. I pompieri, allertati dal servizio.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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