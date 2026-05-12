Incidente in auto è in stato di ebbrezza e senza patente | giovane finisce nei guai

Durante il fine settimana, i carabinieri di Comacchio hanno effettuato controlli lungo il litorale e nelle aree interne, concentrandosi sulla sicurezza stradale. In questa operazione, hanno fermato un giovane coinvolto in un incidente con un veicolo. Dai controlli è risultato che era in stato di ebbrezza e senza patente di guida. La persona è stata denunciata e il veicolo sottoposto a sequestro.

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