Cerniera rotta | ponte Fi-Pi-Li bloccato traffico leggero riparte

Un cedimento improvviso ha causato il blocco del ponte mobile sulla superstrada Fi-Pi-Li, impedendo il transito tra la rete autostradale e il terminal Darsena Toscana di Livorno. La strada è rimasta chiusa, provocando un rallentamento nel traffico, che ora si sta progressivamente alleggerendo. La situazione è sotto controllo e non sono segnalati feriti.

Un cedimento improvviso ha immobilizzato il ponte mobile sulla superstrada Fi-Pi-Li, collegante la rete autostradale al terminal Darsena Toscana di Livorno. La struttura, danneggiata venerdì scorso, dovrebbe tornare operativa per il traffico leggero mercoledì 11 marzo, mentre i mezzi pesanti seguiranno una deviazione obbligatoria. L'incidente si è verificato nel pomeriggio del venerdì precedente alla data odierna, quando una delle due cerniere di acciaio del meccanismo di sollevamento si è spezzata in modo fragile e senza preavviso. L'impalcato del ponte è stato ricollocato nella posizione orizzontale durante la giornata di domenica 8 marzo, grazie all'intervento di tre grandi gru che hanno permesso di appoggiare la struttura su supporti provvisori in legno di rovere.