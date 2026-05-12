Incidente all’alba in A4 entrata di Bergamo ancora chiusa | riaprirà solo mercoledì mattina

Martedì 12 maggio all’alba si è verificato un incidente sull’autostrada A4 vicino al casello di Bergamo, provocando lunghe code in direzione Brescia. L’incidente ha portato alla chiusura dell’entrata di Bergamo per chi proveniva da Milano, una misura che resterà in vigore fino a mercoledì mattina. La circolazione nell’area è rimasta fortemente rallentata durante tutta la giornata.

Giornata complicata sull’autostrada A4 nell’area del casello di Bergamo dove un incidente avvenuto poco prima dell’alba di martedì 12 maggio ha causato lunghe code in direzione Brescia, rendendo necessaria anche la chiusura dell’entrata per chi proveniva da Milano. Una condizione che permane tutt’ora, con la riapertura prevista solamente dopo le 5 di mercoledì, per consentire i lavori di ripristino della sede stradale in tutta sicurezza: dalle 21, per lo stesso motivo, la stazione sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Il sinistro si è verificato poco prima delle 5.30: secondo quanto è stato possibile ricostruire un camion avrebbe impattato violentemente contro il guardarail, danneggiandolo, e si è poi ribaltato fuori strada senza coinvolgere altri mezzi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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