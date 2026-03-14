Ancora lavori sull' A26 | chiusa per una notte l' entrata di Carpugnino

Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo, l’entrata di Carpugnino sull’A26 sarà chiusa dalle 22 alle 6 per lavori di manutenzione ai pali luce. La chiusura riguarda esclusivamente lo svincolo in direzione di Genova, mentre il traffico sarà deviato su altre arterie. La strada resterà aperta in entrambe le direzioni altrove, ma questa chiusura temporanea interesserà i veicoli in transito.

Dalle 22 di martedì 17 alle 6 di mercoledì 18 marzo, per consentire i lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiuso lo svincolo di Carpugnino, in entrata verso Genova. In alternativa, agli automobilisti in viaggio si consiglia di entrare allo svincolo di Meina. NovaraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incidente al Lago di Morasco: operaio cade in acqua mentre lavora alla diga. ma è solo un'esercitazione . 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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