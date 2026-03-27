A4 Milano-Brescia | chiusa per una notte l’entrata della stazione di Capriate

Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo, sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiusa l’entrata della stazione di Capriate in entrambe le direzioni. La chiusura sarà attiva dalle ore 22 alle ore 6 per permettere interventi di manutenzione sulle barriere di sicurezza. La chiusura si inserisce in un piano di lavori programmati lungo l’autostrada.

Bergamo. Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di venerdì 27 alle 6 di sabato 28 marzo, sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia: verso Milano i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 20 tonnellate potranno entrare alla stazione di Trezzo. I veicoli con massa a pieno carico, superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare alla stazione di Dalmine, in considerazione della limitazione in peso (20 tonnellate) sul ponte fiume Adda, nel collegamento tra Trezzo e Capriate. I veicoli diretti verso Brescia potranno entrare a Dalmine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte l’entrata della stazione di Orte Leggi anche: Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte entrata stazione Orte Contenuti e approfondimenti su A4 Milano Brescia chiusa per una notte... Temi più discussi: A4 Milano-Brescia: chiusa per una notte l’entrata della stazione di Capriate; Autostrada A4 Bergamo, tre notti di stop su interi tratti. E la chiusura di tredici caselli; A4 Milano-Brescia, chiusure notturne ad Agrate, Cavenago e Monza; Lavori in autostrada, ecco la mappa dei cantieri. A4 Milano-Brescia: chiusa per una notte l’entrata della stazione di CapriateChiusura notturna per lavori alle barriere: deviazioni obbligatorie verso Trezzo e Dalmine per i mezzi pesanti ... bergamonews.it A4 Milano-Brescia, chiusure notturne ad Agrate, Cavenago e MonzaInterventi di manutenzione sulla A4 tra il 25 e il 28 marzo: previste chiusure notturne agli svincoli di Agrate, Cavenago e Monza. Ecco orari, motivazioni e percorsi alternativi consigliati ... varesenews.it Ore 14:30 25/03/2026 #autostradaA4 MILANO-BRESCIA #trafficobloccato per incidente su Allacciamento A4/ A13 Padova Sud provenendo da Brescia verso Bologna #aspiveneto x.com Cerco per fine settimana. 28 e 29 in Bergamo Brescia Milano. - facebook.com facebook