Incidente a Giostra auto contro bicicletta | un ferito

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, si è verificato un incidente lungo il viale Giostra. Una vettura e una bicicletta sono entrate in collisione vicino allo svincolo autostradale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un ciclista è rimasto ferito nell’impatto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

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