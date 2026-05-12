Incidente a Giostra auto contro bicicletta | un ferito
Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, si è verificato un incidente lungo il viale Giostra. Una vettura e una bicicletta sono entrate in collisione vicino allo svincolo autostradale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un ciclista è rimasto ferito nell’impatto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.
Momenti di paura intorno alle 17 sul viale Giostra. Un ciclista è rimasto ferito dopo lo scontro con un'auto nei pressi dello svincolo autostradale. A dare i primi soccorsi il conducente della vettura e altri due ciclisti che transitavano lungo l'arteria.Non è la prima volta che in quel tratto di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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