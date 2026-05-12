Incidente a Giostra auto contro bicicletta | un ferito

Da messinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, si è verificato un incidente lungo il viale Giostra. Una vettura e una bicicletta sono entrate in collisione vicino allo svincolo autostradale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un ciclista è rimasto ferito nell’impatto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Momenti di paura intorno alle 17 sul viale Giostra. Un ciclista è rimasto ferito dopo lo scontro con un'auto nei pressi dello svincolo autostradale. A dare i primi soccorsi il conducente della vettura e altri due ciclisti che transitavano lungo l'arteria.Non è la prima volta che in quel tratto di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Incidente a Torino Barriera di Milano: urta un'auto con la bicicletta ma nonostante sia ferito scappa a bordo di un monopattinoUn incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile 2026, in via Malone a Torino.

Albairate, incidente tra moto e bicicletta: un morto e un ferito graveAlbairate (Milano), 2 maggio 2026 - Un uomo di 66 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio ad Albairate, nel Milanese, lungo la...

Argomenti più discussi: Incidente a Nepi, suv si schianta contro una casa e resta in bilico sul burrone | FOTO; Scontro tra scooter e auto a Cervia. Muore un 59enne; Incidente in auto, 18enne in ospedale; Arco, due auto sfiorano l’incidente frontale per pochi centimetri. Ma la botta si è sentita, i residenti: Sembrava un’esplosione.

Incidente su una giostra alla Fiera di Siviglia: si guasta in corsa, panico tra i presentiQuattro persone sono rimaste lievemente ferite in seguito a un incidente verificatosi durante il funzionamento di un’attrazione a forma di fionda alla Fiera di Siviglia, in Spagna. L’episodio è ... video.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web