Albairate incidente tra moto e bicicletta | un morto e un ferito grave

Da ilgiorno.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la statale 494 ad Albairate, nel Milanese, coinvolgendo una moto e una bicicletta. A seguito dello scontro, un uomo di 66 anni ha perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Albairate (Milano), 2 maggio 2026 - Un uomo di 66 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio ad Albairate, nel Milanese, lungo la statale 494, in uno scontro tra una moto e una bicicletta. https:www.ilgiorno.itvideoalbairate-scontro-tra-una-moto-e-una-bicicletta-un-morto-e-un-ferito-grave-dkqj0iu2 L'allarme è scattato intorno alle 17.30 di oggi,sabato 2 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso. Due le persone coinvolte: il 66enne, deceduto sul posto, e un uomo di 74 anni, trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Alessandria. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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