Incidente a Torino Barriera di Milano | urta un' auto con la bicicletta ma nonostante sia ferito scappa a bordo di un monopattino

Nel pomeriggio di ieri a Torino, in via Malone, si è verificato un incidente tra un uomo in bicicletta e un'auto di un residente. L'uomo ha urtato l'auto e, durante l'impatto, ha colpito anche il braccio di una ragazzina seduta sul lato passeggero. Nonostante le ferite riportate, l'uomo si è allontanato dal luogo dell'incidente a bordo di un monopattino. La polizia sta indagando sulla vicenda.

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 18 aprile 2026, in via Malone a Torino. Un uomo, descritto come uno straniero, a bordo di una bicicletta si è scontrato con l'auto di un residente, colpendo accidentalmente anche il braccio di una ragazzina seduta sul lato passeggero del.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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