Incidente a Eboli il pasticciere Gerardo D'Alessandro muore a 31 anni | lutto a Battipaglia

Un incidente in moto si è verificato a Eboli, causando la morte di un uomo di 31 anni. La vittima è un pasticciere residente a Battipaglia, dove la famiglia possiede una nota pasticceria. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato nel pomeriggio di ieri. La notizia ha causato dolore nella comunità locale, particolarmente colpita dalla perdita del giovane.

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