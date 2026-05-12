Incidente a Eboli il pasticciere Gerardo D'Alessandro muore a 31 anni | lutto a Battipaglia

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente in moto si è verificato a Eboli, causando la morte di un uomo di 31 anni. La vittima è un pasticciere residente a Battipaglia, dove la famiglia possiede una nota pasticceria. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato nel pomeriggio di ieri. La notizia ha causato dolore nella comunità locale, particolarmente colpita dalla perdita del giovane.

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Il 31enne Gerardo D'Alessandro è rimasto vittima di un incidente in moto a Eboli. Lutto a Battipaglia dove la famiglia gestisce una nota pasticceria.🔗 Leggi su Fanpage.it

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