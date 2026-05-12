Incidente a Eboli il pasticciere Gerardo D'Alessandro muore a 31 anni | lutto a Battipaglia
Un incidente in moto si è verificato a Eboli, causando la morte di un uomo di 31 anni. La vittima è un pasticciere residente a Battipaglia, dove la famiglia possiede una nota pasticceria. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato nel pomeriggio di ieri. La notizia ha causato dolore nella comunità locale, particolarmente colpita dalla perdita del giovane.
Il 31enne Gerardo D'Alessandro è rimasto vittima di un incidente in moto a Eboli. Lutto a Battipaglia dove la famiglia gestisce una nota pasticceria.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Incidente sull’autostrada A2 Salerno-Reggio, ci sono feriti: scontro tra Eboli e BattipagliaUn incidente stradale è avvenuto sull'Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria questa mattina: coinvolti diversi veicoli.
Leggi anche: Scontro auto-furgone sulla Salerno-Reggio, ferito 55enne: code tra Eboli e Battipaglia per l’incidente
Argomenti più discussi: Incidente stradale a Eboli, moto finisce fuori strada: muore un trentenne di Battipaglia; Eboli, incidente mortale: giovane motociclista perde la vita; Eboli, incidente in località San Donato: vittima un giovane biker battipagliese; Incidente con la moto ad Eboli, muore giovane pasticciere di Battipaglia.
Gerardo D'Alessandro è il 31enne di Battipaglia che ha perso la vita, oggi, poco prima delle 18.00, nell'incidente stradale avvenuto ad Eboli, in via San Donato. In sella ad una moto Ducati rossa, ha perso il controllo del mezzo in discesa, cadendo rovinosa facebook
*Incidente sulla SS18, schianto mortale: una vittima* liratv.it/news/cronaca/i… #eseiprotagonista #cilentoOutletVillage #dinamicaSinistro #Eboli #forzeDellordine x.com
Incidente a Eboli, il pasticciere Gerardo D’Alessandro muore a 31 anni: lutto a BattipagliaIl 31enne Gerardo D’Alessandro è rimasto vittima di un incidente in moto a Eboli. Lutto a Battipaglia dove la famiglia gestisce una nota pasticceria. fanpage.it