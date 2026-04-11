Incidente in moto a Barletta morte cerebrale per 16enne ricoverato al Policlinico di Bari

Nella notte tra venerdì e sabato a Barletta, un giovane di 16 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente in moto. Dopo il ricovero al Policlinico di Bari, i medici hanno diagnosticato la morte cerebrale. Le condizioni del ragazzo sono risultate irreversibili e attualmente si trova in coma. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica da parte delle forze dell’ordine.

E' in coma irreversibile giovane di 16 anni coinvolto in un gravissimo incidente avvenuto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 a Barletta. Il ragazzo era rimasto ferito dopo uno schianto verificatosi in via Manzoni, nella città co-capoluogo della Bat.Secondo le prime informazioni il ragazzo.🔗 Leggi su Baritoday.it Incidente a Barletta, moto impatta contro auto in sosta: grave 16enne. Ricoverato al Policlinico di BariE' ricoverato in Rianimazione al Policlinico di Bari un ragazzo di 16 anni originario i Barletta, rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente... Incornato da un toro in campagna, 39enne ricoverato al Policlinico di Bari: è graveUn 39enne originario di Conversano, in provincia di Bari, è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato assalito e incornato da un toro.