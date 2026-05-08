Inchiesta Arbitri Svolta a Milano | Schenone Inter Tommasi e Zappi in Procura

Oggi a Milano si svolge una giornata cruciale nell’ambito dell’indagine sugli arbitri. Dopo la convocazione di alcuni ex ufficiali di gara, tra cui Schenone e Tommasi, anche Zappi è stato chiamato in Procura. La vicenda sta attirando l’attenzione di diversi attori legati al mondo del calcio e si sta svolgendo in un clima di grande tensione. La situazione resta molto complessa e in evoluzione.

Inchiesta arbitri, giornata chiave in Procura: dopo Schenone e Tommasi, tocca a Zappi. Il terremoto che sta scuotendo il mondo del calcio italiano vive oggi una delle sue giornate più convulse. Negli uffici della Procura di Milano, il Pubblico Ministero Maurizio Ascione ha dato il via a una serie di audizioni fiume per fare luce sulle presunte ombre che gravano sulla regolarità del campionato e sul sistema delle designazioni. Il “Caso San Siro”: l’audizione di Giorgio Schenone. La mattinata si è aperta con l’interrogatorio di Giorgio Schenone, addetto agli arbitri dell’ Inter. Schenone è stato ascoltato per circa tre ore come persona informata sui fatti.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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