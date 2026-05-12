Inchiesta rider | tra stipendi minimi e sospetti di caporalato
Un'inchiesta ha messo sotto la lente i lavoratori delle consegne a domicilio, evidenziando come molti siano pagati con stipendi molto bassi rispetto ai minimi previsti e come il loro rapporto di lavoro venga spesso definito attraverso algoritmi che decidono sulla loro autonomia o subordinazione. Sono state sollevate anche questioni legate a presunti comportamenti di caporalato, che coinvolgerebbero alcune piattaforme nel trattamento dei rider.
? Domande chiave Come può un algoritmo decidere se un rider è autonomo o subordinato?. Perché i compensi dei rider sono inferiori del 90% rispetto ai minimi?. Chi rischia davvero la chiusura dopo le accuse di caporalato a Milano?. Come cambieranno i prezzi delle consegne con le nuove norme europee?.? In Breve Compensi fino al 90% inferiori ai minimi della contrattazione collettiva nazionale.. Uber Eats abbandona il mercato italiano nel 2023 per mancanza di crescita.. Just Eat ha assunto i rider nel 2021 tramite accordi con CGIL, CISL, UIL.. Inchiesta milanese del 2021 riguardava la regolarizzazione di circa 60mila rider..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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