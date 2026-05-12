Inchiesta rider | tra stipendi minimi e sospetti di caporalato

Un'inchiesta ha messo sotto la lente i lavoratori delle consegne a domicilio, evidenziando come molti siano pagati con stipendi molto bassi rispetto ai minimi previsti e come il loro rapporto di lavoro venga spesso definito attraverso algoritmi che decidono sulla loro autonomia o subordinazione. Sono state sollevate anche questioni legate a presunti comportamenti di caporalato, che coinvolgerebbero alcune piattaforme nel trattamento dei rider.

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