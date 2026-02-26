Rider e caporalato anche in Deliveroo paghe da fame L’inchiesta di allarga | controllate sette grandi società clienti

Milano – La Procura ha acceso un faro sul mondo della gig-economy, sui nuovi modelli di caporalato digitale, lavori gestiti su piattaforme e da algoritmi di assegnazione. Sono le nuove forme di povertà quelle su cui indaga la procura, modelli che di nuovo hanno la tecnologia, di vecchio la sostanza: sfruttamento, paghe da fame in contrasto innanzitutto con l’articolo 36 della Costituzione perché non garantiscono dignità e libertà, oltre alla violazione della contrattazione collettiva. Se poco più di due settimane fa, nel mirino era finita Foodinho-Glovo, ieri, in via d’urgenza, il pm Paolo Storari ha disposto il controllo giudiziario di Deliveroo Italy, filiale di un altro colosso delle consegne di cibo, sempre per caporalato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 25 febbraio 2026 – Dopo quello Glovo scoppia un altro caso di sfruttamento e paghe non regolari tra le compagnie di consegna di cibo in rete.

La filiale italiana dell'azienda di consegne a domicilio di cibo Deliveroo è stata posta sotto controllo giudiziario dalla procura di Milano.

