Oggi pomeriggio, un dirigente arbitrale incontrerà il procuratore capo per discutere dello stato dell'inchiesta in corso. La fase due dell'indagine procede lentamente, senza annunci di sviluppi immediati. L'incontro si svolgerà in un clima di attesa, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi e verificare le procedure in atto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa riguardo ai risultati dell'incontro o ai prossimi passi dell'indagine.

L’inchiesta sugli arbitri della Procura di Milano è a un bivio importante: presto si capirà se prenderà corpo o si sgonfierà. Il pubblico ministero Maurizio Ascione negli scorsi mesi ha sentito decine di arbitri e guardalinee e negli ultimi giorni ha curato una seconda fase delle audizioni, dedicata a persone esterne al mondo arbitrale: mercoledì scorso l’ex incaricato ai rapporti Aia-club Riccardo Pinzani e il dirigente della Lega Serie A Andrea Butti, venerdì l’addetto agli arbitri dell’Inter Giorgio Schenone, il designatore Dino Tommasi e l’ex presidente dell’Aia Antonio Zappi, ieri il responsabile dell’ufficio legislativo Figc Giancarlo Viglione, oggi il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri, si va avanti piano: prosegue la "fase due"

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