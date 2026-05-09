La procura ha avviato la seconda fase delle indagini sull'inchiesta arbitri, ascoltando ieri per più di tre ore un ufficiale di gara. Durante l'interrogatorio, non sono emerse conversazioni significative tra lui e un ex designatore. Contestualmente, sono stati ascoltati anche un rappresentante dell'associazione arbitri e un altro funzionario, nel tentativo di chiarire i rapporti con l’ex responsabile incaricato della designazione degli arbitri.

di Luca Fioretti Inchiesta arbitri, la Procura allarga il raggio delle indagini ascoltando Schenone e Tommasi per fare luce sui rapporti con l’ex designatore Rocchi. L’ inchiesta arbitri entra ufficialmente nella sua seconda fase operativa, portando nuovi e importanti protagonisti davanti alla Procura. Ieri, Giorgio Schenone, club referee manager dell’ Inter, è stato sentito per oltre 3 ore dagli inquirenti impegnati nel caso. Al centro del lungo colloquio ci sono i rapporti personali con l’ex designatore Gianluca Rocchi, già menzionato in alcune intercettazioni ambientali. Tuttavia, dai primi riscontri non sembrano emergere contatti diretti significativi o particolari anomalie nelle conversazioni captate dagli esperti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inchiesta arbitri, via alla fase due: Schenone sentito ieri per oltre tre ore, nessun contatto significativo tra lui e Rocchi. Novità

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