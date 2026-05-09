Inchiesta arbitri via alla fase due | Schenone sentito ieri per oltre tre ore nessun contatto significativo tra lui e Rocchi Novità

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura ha avviato la seconda fase delle indagini sull'inchiesta arbitri, ascoltando ieri per più di tre ore un ufficiale di gara. Durante l'interrogatorio, non sono emerse conversazioni significative tra lui e un ex designatore. Contestualmente, sono stati ascoltati anche un rappresentante dell'associazione arbitri e un altro funzionario, nel tentativo di chiarire i rapporti con l’ex responsabile incaricato della designazione degli arbitri.

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di Luca Fioretti Inchiesta arbitri, la Procura allarga il raggio delle indagini ascoltando Schenone e Tommasi per fare luce sui rapporti con l’ex designatore Rocchi. L’ inchiesta arbitri  entra ufficialmente nella sua  seconda fase operativa, portando nuovi e  importanti protagonisti davanti alla  Procura. Ieri,  Giorgio Schenone, club referee manager dell’ Inter, è stato sentito per oltre  3  ore dagli  inquirenti  impegnati nel caso. Al centro del lungo colloquio ci sono i  rapporti personali  con l’ex designatore  Gianluca Rocchi, già menzionato in alcune  intercettazioni ambientali. Tuttavia, dai primi riscontri non sembrano emergere  contatti diretti significativi  o particolari anomalie nelle  conversazioni captate  dagli esperti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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