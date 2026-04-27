Un’indagine riguardante l’arbitraggio nel calcio sta portando all’attenzione cinque partite di campionato, con altri arbitri coinvolti. Al momento, non sono stati coinvolti dirigenti o calciatori, e l’indagine non interessa le gare ufficiali del torneo in corso. La situazione si sta delineando con maggiore chiarezza, mentre si attendono ulteriori sviluppi e verifiche sulle accuse emergenti.

Non ci sono indagati dell’Inter e di altri club nell’inchiesta arbitri che occupa le cronache di queste ore. La conferma, non di poco conto, arriva dopo due giorni di dibattiti sul ruolo del club nerazzurro in un’inchiesta in cui il designatore Gianluca Rocchi, tra gli altri, è indagato per concorso in frode sportiva. Un passaggio, in particolare, ha fatto rumore: "Rocchi è accusato di frode sportiva per avere scelto arbitri graditi all’Inter in alcune partite". Da qui legittimi dubbi sul materiale in possesso del pubblico ministero Maurizio Ascione. Ora una prima certezza. Gli indagati, almeno al momento, sono ristretti al mondo arbitrale, a partire da Rocchi e dall’altro dirigente dell’Associazione Italiana Arbitri, Marco Gervasoni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caso Rocchi, cinque partite nel mirino: ci sono altri indagati, tutti arbitri e nessun dirigente o calciatore

Caos Rocchi: aggredito in Carrarese-Catanzaro #Shorts

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, tre nuovi indagati: nel mirino anche il caso Inter-VeronaL’inchiesta che sta scuotendo il mondo arbitrale si arricchisce di nuovi nomi eccellenti.

Caso Rocchi, cinque indagati (per ora). Tensione in ProcuraL’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano per ora ha cinque indagati.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Inchiesta Rocchi, da Salerno a San Siro le 5 partite su cui si indaga: cosa successe; Gianluca Rocchi indagato, le due partite al centro dell'inchiesta e gli episodi nel mirino; Quali sono le partite dell'indagine sulla frode sportiva degli arbitri: Udinese-Parma e Inter-Verona. I dialoghi in sala Var; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva.

Caso Rocchi, l'inchiesta sugli arbitri e le news di oggi in direttaCon Diletta Giuffrida le ultime dal Palazzo di Giustizia di Milano. Prosegue l'indagine dei Pm, mentre si attende l'audizione di Gianluca Rocchi prevista giovedì. L'Associazione Italiana Arbitri esp ... sport.sky.it

Inchiesta arbitri LIVE, ultime news sul caso Rocchi: Dino Tommasi nuovo designatore. 5 indagati, nessuno dell’InterLa procura contesta tre episodi a Rocchi, autosospeso dopo l’accusa di frode sportiva. Indagato anche il supervisore VAR Gervasoni per un episodio sospetto in Salernitana-Modena. fanpage.it

Caso arbitri, Dino Tommasi prende il posto di Rocchi ad interim fino alla fine del campionato. Nessun indagato nell'Inter - facebook.com facebook

“Penalizzazione e retrocessione”: inchiesta Rocchi, cosa rischia l’Inter in caso di frode sportiva x.com