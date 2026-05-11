La Procura di Milano sta proseguendo le indagini su presunte interferenze e pilotaggi nelle designazioni arbitrali. Recentemente, è stato ascoltato un dirigente della FIGC nel quadro dell'inchiesta che riguarda anche il sistema VAR. L'indagine si concentra su eventuali irregolarità nelle procedure di assegnazione degli arbitri e sull'influenza di soggetti esterni. Nessuna persona è stata ancora iscritta nel registro degli indagati.

di Alberto Petrosilli La Procura di Milano continua a indagare su presunte interferenze e designazioni pilotate nel sistema arbitrale. Prosegue l’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano, un’indagine che coinvolge figure di primo piano del settore e nella quale compare anche il nome dell’ex designatore Gianluca Rocchi, attualmente indagato con l’ipotesi di concorso in frode sportiva. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Nella giornata odierna si è registrato un nuovo passaggio significativo sul fronte investigativo: è stato infatti ascoltato come testimone Giancarlo Viglione, avvocato della FIGC e responsabile delle Relazioni istituzionali e dell’Ufficio legislativo federale.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta arbitri, nuova svolta: ascoltato un dirigente FIGC sul caso VAR

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