inchiesta arbitri ascoltati in procura andrea butti e il club referee manager della lazio pinzani gli ultimi sviluppi

Sono stati ascoltati in Procura Andrea Butti e il referee manager del club della Lazio, Pinzani, nell'ambito di un'inchiesta sugli arbitri. I due sono stati convocati nel corso delle indagini, senza ulteriori dettagli sui contenuti degli interrogatori o sui motivi specifici. La vicenda riguarda aspetti legati alla gestione degli arbitri e alle eventuali interferenze nel loro operato.

Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Bastoni Barcellona, frenata improvvisa? Il motivo è.Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto Cagliari, possibile addio a fine stagione ad Angelozzi: avanza questa candidatura per sostituirlo nel ruolo di ds.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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