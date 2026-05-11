Inchiesta arbitri ascoltato in Procura il legale della FIGC Giancarlo Viglione Gli ultimissimi sviluppi

Da calcionews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, in sede di indagini, è stato ascoltato in Procura il rappresentante legale della FIGC, Giancarlo Viglione. Le autorità stanno esaminando nuovi dettagli riguardo all'inchiesta sugli arbitri, concentrandosi sui recenti sviluppi e sulle eventuali implicazioni legali. La procedura prosegue con l'interrogatorio come parte delle verifiche in corso, senza ulteriori commenti ufficiali al momento.

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