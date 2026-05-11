Nella giornata di oggi, in sede di indagini, è stato ascoltato in Procura il rappresentante legale della FIGC, Giancarlo Viglione. Le autorità stanno esaminando nuovi dettagli riguardo all'inchiesta sugli arbitri, concentrandosi sui recenti sviluppi e sulle eventuali implicazioni legali. La procedura prosegue con l'interrogatorio come parte delle verifiche in corso, senza ulteriori commenti ufficiali al momento.

Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Serie A, ufficiali data e orario di Roma Lazio! Si giocherà in contemporanea ad altre quattro partite, l’annuncio di De Siervo! Adani durissimo sul Milan: «Stiamo commentando settimanalmente una squadra che dovrebbe scucirsi lo stemma che ha sulla maglia. Ha meno attributi di chi lotta per salvarsi!» Roma Lazio, l’assessore Onorato rivela: «Si giochi lunedì alle 21.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri, ascoltato in Procura il legale della FIGC Giancarlo Viglione. Gli ultimissimi sviluppi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, gli sviluppi: Schenone (Inter) sarà ascoltato dal pm(Adnkronos) – Potrebbe presto esserci una svolta nell'inchiesta arbitri, che negli ultimi giorni ha gettato nel caos la Serie A.

Inchiesta arbitri, ascoltati in Procura Andrea Butti e il club referee manager della Lazio Pinzani. Gli ultimi sviluppiMateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!».

Si parla di: VAR e designazioni, Viglione ascoltato in Procura: il caso; Tutte le notizie di calcio in Diretta.

Inchiesta arbitri, il legale FIGC Viglione ascoltato oggi dal pm: anche lui non è indagato(ANSA) - MILANO, 11 MAG - L'avvocato Giancarlo Viglione, legale della Figc, responsabile delle Relazioni istituzionali e dell'Ufficio legislativo, è da poco entrato nell'ufficio del pm Maurizio Ascion ... tuttomercatoweb.com