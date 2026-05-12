Inchiesta Arbitri | Ivan Zazzaroni in Procura a Milano da Ascione

Un giornalista è stato convocato in Procura a Milano nell’ambito di un’inchiesta che coinvolge il mondo degli arbitri nel calcio italiano. La notizia ha attirato l’attenzione sui procedimenti legali in corso, senza specificare ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o le accuse. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini che interessano le dinamiche del settore, portando alla ribalta questioni di natura giudiziaria legate alle partite e alle decisioni arbitrali.

Inchiesta arbitri, Ivan Zazzaroni convocato in Procura a Milano: il giornalismo sotto i riflettori. Il terremoto che sta scuotendo le fondamenta del calcio italiano aggiunge un capitolo mediatico di assoluto rilievo. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e volto noto del giornalismo sportivo televisivo, è stato convocato presso la Procura di Milano per essere ascoltato dal Procuratore Maurizio Ascione. La convocazione rientra nell’ambito della complessa inchiesta arbitri che vede al centro presunte irregolarità nelle designazioni, il ruolo del VAR e i rapporti opachi tra i vertici dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) e figure istituzionali del calcio.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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ROCCHI E GERVASONI SOSPESI SCANDALO ARBITRI E VAR! #calcio #arbitri #rocchi #var

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Inchiesta sistema arbitri, Ivan Zazzaroni in procura a Milano come testeIvan Zazzaroni, direttore del Corriere dello sport e volto noto in tv, si trova in procura a Milano ascoltato dal pm Maurizio Ascione come teste.

Inchiesta arbitri, anche Ivan Zazzaroni sentito in Procura come testimoneMilano, 12 maggio 2026 – Prosegue la “sfilata” di testimoni in Procura a Milano nell’ambito dell’inchiesta sul sistema arbitrale.

Argomenti più discussi: Caso Rocchi, Zazzaroni: Detto 200 volte, l’Inter non c’entra nulla. Caressa: Caos tra arbitri; Inchiesta arbitri, la nuova lista dei testimoni da ascoltare: ci sono dirigenti di Serie A e Lega; Zazzaroni risponde ad un tifoso: Non cambierà nulla? Presto capirai perché vedrai i 4 arbitri…; Zazzaroni: Inchiesta Rocchi una ca**ta, avremo simpatiche sorprese. Poi un tifoso gli dà dell'interista.

Ivan Zazzaroni testimone davanti al pm Ascione nell’inchiesta arbitri. Lo stesso #Zazzaroni che da decenni ha costruito una carriera editoriale su una linea critica (eufemismo) nei confronti della #Juventus. Adesso lo ascoltano come persona informata sui fatti x.com

Perché Ivan Zazzaroni è stato sentito come teste per l’inchiesta sugli arbitri: il pm voleva chiarimentiIvan Zazzaroni è stato ascoltato per circa due ore dal pm Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale ... fanpage.it