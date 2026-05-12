Un’indagine giudiziaria riguarda il mondo degli arbitri nel calcio, con l’Inter che risulta coinvolta indirettamente. Al momento, non sono stati individuati nuovi indagati, mentre l’attenzione si concentra su un ex arbitro e sul sistema Var. Le autorità continuano ad analizzare i fatti senza apportare modifiche agli atti finora depositati. La situazione rimane sotto osservazione senza sviluppi immediati.

di Alberto Petrosilli Inter, inchiesta arbitri: nessun nuovo indagato, focus su Rocchi e sistema Var. Gli ultimissimi aggiornamenti. L’indagine della Procura di Milano sul presunto sistema legato alle designazioni arbitrali e alla gestione del VAR continua senza allargamenti al momento. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Dopo il vertice tra il procuratore Marcello Viola e il pm Maurizio Ascione, titolare del fascicolo seguito dalla Guardia di Finanza, è emersa una linea chiara: nessun nuovo nome verrà iscritto nel registro degli indagati e non sono previste al momento audizioni di dirigenti di club, compresa l’Inter. Il focus resta su Rocchi e il sistema delle “bussate”.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta arbitri: Inter coinvolta indirettamente, ma per ora nessuna svolta negli atti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INCHIESTA ARBITRI: L'Inter è fuori, ma qualcosa non torna... #shorts

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, Caressa e Zazzaroni fanno chiarezza: «Inter non coinvolta, l’ho già detto 200 volte!»Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS...

Leggi anche: La Russa svela il retroscena sull’Inter: «Non coinvolta nell’inchiesta arbitri? Parlai con Marotta, mi disse questo prima della Procura»

Argomenti più discussi: Inchiesta arbitri, la Procura convoca esponenti della Lega Serie A come 'persone informate sui fatti'; Inchiesta arbitri, Tuttosport: prima l’esplosione della notizia, poi il silenzio L'avvocato penalista Intrieri scrive che sull'inchiesta arbitri è calato un silenzio imbarazzante. Nessuno ha ancora ascoltato l'intercettazione di Rocchi, eppure la si liquida come irrilevant; Inchiesta arbitri, nuova intercettazione Rocchi-Gervasoni: Loro non lo vogliono più vedere, spunta il caso Doveri; Cosa emerge dalle intercettazioni su Rocchi - e perché l'Inter è coinvolta.

#Caressa e #Zazzaroni si esprimono sul caso #Rocchi #Inter non coinvolta nell'inchiesta arbitri x.com

L'Inter e i suoi dirigenti non sono sotto inchiesta. (ANSA, SportMediaset, adnkronos) - reddit.com reddit

Inchiesta arbitri, Caressa e Zazzaroni fanno chiarezza: «Inter non coinvolta, l’ho già detto 200 volte!»Inchiesta arbitri, Caressa e Zazzaroni fanno chiarezza: «Inter non coinvolta, l'ho già detto 200 volte!». Il punto dei due giornalisti sulla vicenda ... calcionews24.com