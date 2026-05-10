Due commentatori sportivi hanno ripetuto che l'Inter non è coinvolta nell'inchiesta sugli arbitri. Durante un intervento pubblico, hanno ribadito più volte questa posizione, chiarendo la loro opinione sulla situazione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle accuse o alle indagini in corso. La questione riguarda le eventuali interferenze nel settore arbitrale e le relazioni con alcune società calcistiche.

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© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri, Caressa e Zazzaroni fanno chiarezza: «Inter non coinvolta, l’ho già detto 200 volte!»

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