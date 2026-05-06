Nella mattinata di oggi, Andrea Sempio si è recato negli uffici della Procura di Pavia, segnando un momento di particolare attesa in vista della conclusione delle indagini. Nello stesso momento, anche Marco Poggi è stato ascoltato come testimone negli stessi uffici. La presenza di entrambe le persone si inserisce in un quadro di attività investigative ancora in corso.

Era il giorno più atteso in vista della chiusura delle indagini. Andrea Sempio in mattinata è arrivato negli uffici della Procura di Pavia. È arrivato in auto con i suoi legali, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, per evitare la folla di giornalisti presenti. Una cosa è però già nota da diverse ore: il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ha deciso di non rispondere alle domande dei pm. Si avvale della facoltà di non rispondere: pertanto niente interrogatorio, visto che, hanno spiegato i suoi legali, l’indagine è ancora nella fase preliminare e gli atti non sono sul tavolo. Quasi in contemporanea, negli stessi uffici, è arrivato Marco Poggi, fratello di Chiara uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, e all’epoca del delitto amico stretto di Sempio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, Andrea Sempio in Procura a Pavia: negli stessi uffici anche Marco Poggi, sentito come testimone

Garlasco, la Procura di Pavia rianalizza i pc di Stasi e Poggi

Notizie correlate

Delitto di Garlasco, oggi Andrea Sempio in procura: primo faccia a faccia “muto” col pm a Pavia. Tocca anche a Marco Poggi: la direttaGarlasco (Pavia) – Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla...

Garlasco, Sempio arriva in procura ed evita i giornalisti: non risponderà ai pm. Atteso anche Marco Poggi come testimoneTelecamere, fotografi, curiosi e decine di giornalisti davanti al tribunale di Pavia per una nuova giornata cruciale nell’inchiesta sul delitto di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Andrea Sempio si sottoporrà a una consulenza personologica: cos'è; Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio per l’interrogatorio. Per i pm ha ucciso Chiara Poggi da solo; Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, Andrea Sempio arrivato in procura a Pavia, non parlerà ai pmC'è un clima di grande attesa a Pavia dove stamani, in Procura, è previsto l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella seconda inchiesta sul delitto di Garlasco, dove Chiara Poggi, 26 anni ... ansa.it

Delitto Garlasco, Sempio arrivato in Procura a Pavia: ma non risponderà ai pm. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, oggi in Procura Sempio e Marco Poggi. Indagato non risponderà a pm. LIVE ... tg24.sky.it

Tg3. . Delitto di #Garlasco. Come un anno fa Andrea Sempio viene convocato in Procura a Pavia. Sta volta come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nello stesso luogo c'è Marco Poggi, fratello di Chiara, convocato come testimone ed entrato non vis - facebook.com facebook

Le chat di Andrea #Sempio: dubbi sulla ragazza dell'"ossessione". I suoi legali: "Era una barista, vogliono creare il mostro". E domani l’indagato per il delitto di #Garlasco non parlerà ai pm di Pavia @ilgiornale x.com