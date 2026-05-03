Nell'ambito dell'inchiesta sul calcio, è stato ascoltato come testimone anche l'arbitro Daniele Orsato. La sua presenza nel procedimento si inserisce tra le persone coinvolte nelle indagini avviate in merito a presunti illeciti legati a partite e decisioni arbitrali. L'arbitro ha fornito dichiarazioni alle autorità competenti in merito a quanto richiesto, senza ulteriori dettagli pubblicamente divulgati.

AGI - Anche Daniele Orsato, riconosciuto come uno dei fuoriclasse dell'arbitraggio mondiale dell'ultimo decennio, all'inizio dell' indagine, quindi lo scorso anno, venne convocato e sentito come persona informata sui fatti nell'inchiesta con cinque indagati che ipotizza il reato di frode sportiva anche per presunte interferenze nelle stanze dove si dirimono i casi di gioco incerti. Stando a quanto apprende l' AGI da fonti arbitrali, Orsato non si recò mai nella Sala Var di Lissone, scenario dove il pubblico ministero Maurizio Ascione ambienta una parte della sua indagine, e anche di questo avrebbe parlato col magistrato “smarcandosi” così da altre figure che invece, secondo le indagini, l'avrebbero frequentata sia come addetti sia condizionando con le “bussate” le decisioni sui casi dubbi.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Inchiesta calcio, anche Daniele Orsato sentito come testimone

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